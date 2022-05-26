بوابة الشباب.. طريق الرائد للخروج من النفق المظلم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الرائد الكروي الأول للخروج من النفق المظلم مساء اليوم حين يستضيف فريق الشباب عند الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في إطار الجولة الـ28 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بقيادة فنية جديدة بمدرب درجة الشباب برونو مورينهو بعد تنحية البرتغالي جواو بيدورسوزا إثر التصريحات المثيرة للجدل الرائدي التي أطلقها تجاه لاعبي الفريق عقب خسارة الفريق الماضية أمام النصر.

ويمتلك الرائد 30 نقطة وضعته في المركز الثاني عشر ويحتاج إلى 4 نقاط من أصل 9 نقاط لضمان البقاء بعد تعثر الفريق في الفترة الأخيرة بثلاث خسائر متتالية كانت أمام الهلال والباطن والنصر.

يقابله الشباب الطامح في الفوز لرفع رصيده النقطي الـ50 محاولا التحرر من المركز الرابع والتشبث بالوصافة لضمان مقعد آسيوي قد يتحقق في حال تعثر منافسيه الهلال والنصر، وبلا شك لن يفرط الليوث في المواجهة وسيتشبثون بها بكل قوة لتعزيز نتيجة الدور الأول الثقيلة التي حققوها بالرياض.

وكان مديره الفني ماريوس سوموديكا أسهم في تحقيق 7 نقاط في الجولات الخمس الأخيرة بعد الفوز على الباطن والفيصلي والتعادل الإيجابي مع الطائي وفقد الفريق نقاط مواجهتي الاتحاد والنصر.

نقاط من المواجهة:

