بوابة الشباب.. طريق الرائد للخروج من النفق المظلم

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ويمتلك الرائد 30 نقطة وضعته في المركز الثاني عشر ويحتاج إلى 4 نقاط من أصل 9 نقاط لضمان البقاء بعد تعثر الفريق في الفترة الأخيرة بثلاث خسائر متتالية كانت أمام الهلال والباطن والنصر.يقابله الشباب الطامح في الفوز لرفع رصيده النقطي الـ50 محاولا التحرر من المركز الرابع والتشبث بالوصافة لضمان مقعد آسيوي قد يتحقق في حال تعثر منافسيه الهلال والنصر، وبلا شك لن يفرط الليوث في المواجهة وسيتشبثون بها بكل قوة لتعزيز نتيجة الدور الأول الثقيلة التي حققوها بالرياض.
وكان مديره الفني ماريوس سوموديكا أسهم في تحقيق 7 نقاط في الجولات الخمس الأخيرة بعد الفوز على الباطن والفيصلي والتعادل الإيجابي مع الطائي وفقد الفريق نقاط مواجهتي الاتحاد والنصر.
نقاط من المواجهة:
- تواجه الفريقان في 43 مناسبة في الدوري، فاز الشباب في 22 مباراة، والرائد كسب 7 مواجهات، وتعادلا في 14 لقاء. سجل فيها الشباب 87 هدفا، والرائد 53 هدفا.
- أكبر نتيجة للشباب الفوز 5/2 موسم 2013 ــ 2014
- أكبر نتيجة للرائد فاز 4/3 موسم 2019 ـــ 2020
- الرائد لم يحقق سوى 4 نقاط في آخر 5 مواجهات جمعها من فوزه على الفيحاء وتعادله مع الطائي
- الرائد لا يريد أن يفقد اللعب في دوري المحترفين بعد 23 عاما من المشاركة
- يسعى الرائد لإيقاف مسلسل خسائره بـعد 13 خسارة
- الشباب يطمح بالظفر في المشروع الآسيوي وتحقيق الانتصارات في الجولات المقبلة مع تعثر منافسيه
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