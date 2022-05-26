شكرا لقرائتكم خبر الباطن يتطلع للبقاء على أكتاف الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتمسك فريق الباطن الكروي عند الساعة الـ7.25 مساء اليوم وهو يقابل فريق الحزم على أرضه بمحافظة الرس بمنطقة القصيم في إطار منافسات الجولة الـ28 وقبل جولتين من نهاية منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق السماوي إلى خطف نقاط المباراة لتجديد آماله في البقاء وسط منافسة شرسة عليه من قبل 10 فرق تتفاوت فيها النسب المئوية للبقاء بعد أن تأكد هبوط الحزم إثر خسارته الأخيرة من الاتفاق في الجولة الماضية وتوقف رصيده عند النقاط الـ17 التي جمعها من 4 انتصارات و5 تعادلات والخسارة في 18 مباراة.

وأمام الباطن الذي يمتلك 26 نقطة بعد أن جمعها من 6 انتصارات و8 تعادلات وخسر 13 مواجهة وضعته في المركز الـ15 فرصة للبقاء على أمل تعثر المنافسين، ويسعى إلى استغلال الحالة المعنوية لمضيفه الذي سيدخل اللقاء دون ضغوط ويريد أن يودع الدوري بذكرى حسنة، وهو ما يصعب المهمة أمام الباطن الذي سيكون أكثر ضغطا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وعجز الباطن في الانتصار في 3 مواجهات أخيرة كانت أمام فرق الشباب والفيحاء والتعاون، ولم يحصد الفريق بقيادة مدربه الصربي الين هورفات في المواجهات الخمس الأخير ة سوى 4 نقاط بعد فوزه على الرائد وتعادله الإيجابي مع الأهلي. وتعد مواجهة اليوم الرابعة للفريقين في دوري المحترفين، حيث تقاسما الفوز في مواجهتين وتعادلا في مواجهة واحدة.