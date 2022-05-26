إسبانيا المرحلة الأولى لتجهيز الأخضر للمونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت قائمة المنتخب الكروي الأول والتي أعلن عنها المدير الفني للأخضر «هيرفي رينارد» عدة تغييرات عن القائمة الماضية التي شاركت في لقاءي الصين وأستراليا في آخر مواجهات التصفيات النهائية لكأس العالم، والتي أعلن من خلالها الأخضر وصوله للمونديال محققا صدارة الترتيب.

وجاء إعلان رينارد للقائمة للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو، ويأتي هذا المعسكر ضمن المراحل الإعدادية لكأس العالم في قطر 2022 والذي يقام في نوفمير المقبل.

ويعد المعسكر ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي، حيث سيخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين الأولى ستكون أمام كولومبيا في الـ 5 من يونيو بينما سيواجه في الودية الثانية منتخب فنزويلا في الـ 9 من الشهر ذاته.

وقد تقرر أن يحتضن ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا اللقاءين الوديين. وشهدت القائمة استبعاد كل من عبدالله مادو، سعود عبدالحميد، متعب الحربي، صالح الشهري، أحمد شراحيلي، كما تم استبعاد فهد المولد بعد قرار إيقافه من لجنة المنشطات.

بينما تم استدعاء 5 أسماء للمشاركة في معسكر المنتخب مجددا بعد غيابهم خلال الفترات الماضية من الحضور مع المنتخب وهم: علي البليهي، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله عطيف، ناصر الدوسري.

المستبعدون من قائمة المنتخب خلال المعسكر الحالي:







عبدالله مادو



سعود عبدالحميد



متعب الحربي



صالح الشهري



فهد المولد



أحمد شراحيلي



العائدون لقائمة الأخضر بعد الغياب خلال الفترات الماضية:





علي البليهي



علي لاجامي



سلطان الغنام



عبدالله عطيف



ناصر الدوسري



نقاط قبل معسكر الأخضر في إسبانيا:





يأتي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم



يخوض الأخضر لقاءين وديين في المعسكر



المواجهتان أمام منتخبين لاتينيين بحكم تواجد الأرجنتين بالمجموعة نفسها



يبدأ المعسكر 31 يوليو و يمتد إلى 9 يونيو القادم



تغادر بعثة المنتخب إلى إسبانيا مساء الثلاثاء 31 مايو



قائمة الأخضرالمستدعاه لمعسكر إسبانيا 26 لاعبا





محمد العويس



فواز القرني



محمد اليامي



أمين البخاري



ياسر الشهراني



علي البليهي



عبدالإله العمري



زياد الصحفي



حسان التمبكتي



علي لاجامي



محمد البريك



سلطان الغنام



سلمان الفرج



عبدالله عطيف



علي الحسن



سامي النجعي



محمد كنو



ناصر الدوسري



سالم الدوسري



خالد الغنام



هتان باهبري



عبدالرحمن غريب



عبدالعزيز البيشي



عبدالرحمن العبود



فراس البريكان



عبدالله الحمدان



لقاءات المنتخب الودية خلال معسكر إسبانيا:





أمام كولمبيا 5 يونيو القادم



أمام فنزويلا 9 يونيو القادم



مجموعة الأخضر في المونديال تضم كلا من: