طموح النصر يهدد الأهلي بفقدان الأمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مرسول بارك مساء السبت مباراة الكلاسيكو بين النصر والأهلي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

مواجهة مختلفة الطموح، فالنصر لاحت له في الأفق فرصة تحقيق الدوري والتي توجب عليه الفوز في كل مبارياته القادمة مع تعثر فريقي الاتحاد والهلال وهو أمل صعب لكنه سيناريو قد يحدث، وهو ما عودتنا عليه كرة القدم التي ينقلب فيها الحال مع كل جولة.

فيما الأهلي يأمل الابتعاد عن مناطق الخطر والتي لا يفصله عنها سوى نقطة واحدة، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة فقط عن الفيصلي صاحب المركز الـ14 وبفارق 4 نقاط عن الباطن صاحب المركز الـ15. ويعد النصر المرشح

الأكبر لكسب المباراة، وذلك بسبب ارتفاع مستواه فمنذ خسارته أمام الهلال في الجولة الـ23 برباعية نظيفة، لم يخسر أي لقاء وحقق 10 نقاط من أربع جولات، حيث تعادل مع الاتفاق وحقق الفوز على الفيحاء والشباب والرائد.

في حين يعيش الأهلي واحدة من أسوأ مراحله على مدار تاريخه ككل، وليس على مستوى البطولة، حيث واصل نتائجه المخيبة لآمال عشاقه والتي بدأت من الدور الثاني من العام الماضي ليواصل تراجعه على كل المستويات، حيث لم يحقق سوى 5 نقاط فقط من 12 نقطة في آخر 4 جولات.

وعلى مستوى تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين تقابل الفريقان في 28 مباراة فاز كل منهما في 9 مباريات وحضر التعادل في 9 مباريات، وستكون هذه المباراة بمثابة الفاصلة في فض الشراكة في حال فوز أحدهما.