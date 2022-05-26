الشهري يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لكأس آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاما، سعد الشهري، قائمة «الأخضر» المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 في أوزبكستان.

وضمت القائمة 23 لاعبا هم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، عبدالرحمن الشمري، سعود عبدالحميد، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، مشعل خيرالله، مهند الشنقيطي، حمد اليامي، متعب الحربي، عوض الناشري، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، زياد الجهني، مصعب الجوير، حسين العيسى، أيمن يحيى، تركي العمار، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران، فراس البريكان.

وسيلتحق اللاعبان حسان التمبكتي وفراس البريكان ببعثة المنتخب في طشقند فور انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول بإسبانيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عاما إلى أوزبكستان الاثنين المقبل استعدادا للمشاركة في البطولة المزمع انطلاقها في الأول من يونيو المقبل.

يذكر أن «الأخضر» سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب طاجيكستان يوم 3 يونيو، على أن يخوض يوم 6 مباراته ضد منتخب اليابان، وفي يوم 9 يلاقي «الأخضر» منتخب الإمارات.