قمة منتظرة ليفربول وريال مدريد في نهائي الأبطال غدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة المنتظرة بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ، المقرر إقامتها على ملعب «دو فرانس» في العاصمة الفرنسية باريس، في التاسعة مساء غد.

ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار والانتقام من ريال مدريد بعد خسارته اللقب أمامه في عام 2018 بنتيجة 3-1 وحصد اللقب السابع في تاريخه، بينما يأمل الملكي تحقيق لقبه الرابع عشر في البطولات الأوروبية ليحقق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا الموسم.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.

ونجح ريال مدريد في تخطي مانشستر سيتي في نصف النهائي، بنتيجة 6 - 5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فبعد أن خسر الملكي ذهابا بنتيجة 4 - 3، عاد في لقاء الإياب ليحقق ريمونتادا جديدة بالفوز بنتيجة 3 - 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، بينما تأهل ليفربول بعدما فاز ذهابا وإيابا على فياريال الإسباني بنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي يتقابل فيها ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لعب الفريقان وجها لوجه مرتين في المباراة النهائية للمسابقة القارية الأعرق.

وجاءت المرة الأولى في نهائي عام 1981، والذى حسمه ليفربول لصالحه بهدف دون مقابل، وتكررت مواجهة ليفربول وريال مدريد في النهائي مرة أخرى، وذلك في عام 2018 والتي شهدت تعرض النجم المصري محمد صلاح للإصابة، حيث توج الفريق الملكي باللقب الثالث عشر في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.