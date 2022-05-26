العقدة الاتفاقية توجه الفيصلي للمنطقة المنحدرة

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وبرغم أن حصيلة المباراة 3 نقاط لكن أهميتها للفريقين بمثابة خروج المغلوب، فالخاسر قد يكون أحد الفرق التي ستودع دوري المحترفين، حيث إن كليهما يبحثان عن الهروب عن مناطق الهبوط خاصة الفيصلي الذي يحتل المركز الـ14 (أحد مراكز الهبوط) برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة فقط عن الاتفاق صاحب المركز الـ 10.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الفيصلي نظيره الاتفاق في المباراة التي تلعب مساء السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن مباريات الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وبرغم أن حصيلة المباراة 3 نقاط لكن أهميتها للفريقين بمثابة خروج المغلوب، فالخاسر قد يكون أحد الفرق التي ستودع دوري المحترفين، حيث إن كليهما يبحثان عن الهروب عن مناطق الهبوط خاصة الفيصلي الذي يحتل المركز الـ14 (أحد مراكز الهبوط) برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة فقط عن الاتفاق صاحب المركز الـ 10.

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