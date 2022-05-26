شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقبل الأمين العام للاتحاد العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اليوم الخميس، رجاء الله السلمى الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، وتخلل اللقاء قيام أمين عام الاتحاد العربي بتهنئة مجلس الإدارة بعد انتخابه مؤخرا، كما قام جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد بإهدائه درع اتحاد الكرة المصرى.

وكان فى استقبال أمين عام الاتحاد العربي كل من خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد، واللواء محمد حلمي مشهور، ودكتور إيهاب الكومى عضوا مجلس الإدارة، ووليد العطار المدير التنفيذي وشعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة. وبحث الجانبان سبل التعاون بين الطرفين في المرحلة المقبلة والتأكيد على عمق العلاقة بين الاتحادين.