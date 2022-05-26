شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر غياب طارق حامد عن مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائى غياب طارق حامد مدافع وسط الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلى بداعى التأهيل فى الخارج، فى المباراة المقررة بين الفريقين فى الجولة الـ21 للدورى يوم السبت المقبل.

وكان طارق حامد غاب عن مباراتى فريقه الأخيرتين أمام طلائع الجيش للإيقاف، ثم أمام أسوان فى الدور نصف النهائى لكأس مصر بسبب سفره للخارج للاطمئنان على إصابته الأخيرة فى الركبة، التى أبعدته فترة طويلة عن الفريق.

ومن المقرر أن يعتمد فيريرا على الثنائى محمد أشرف روقا وإمام عاشور فى منطقة الوسط من أجل بناء الهجمات ومساعدة المدافعين فى الحفاظ على الشباك من الأهداف.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول الدورى برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، بعدما خسر آخر لقاءين أمام إنبى بهدفين نظيفين، وطلائع الجيش بهدف مقابل لا شىء.