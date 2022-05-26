شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهاجم البنك الأهلى بعمرو مرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، التشكيل الأساسى الذى يخوض لقاء البنك الأهلى ضمن المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى:

فى حراسة المرمى .. عصام ثروت

فى خط الدفاع .. كريم العراقى، ياسر حامد، أحمد علاء، هيثم لعيونى.

فى خط الوسط .. فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي محمد جريندو، محمد عنتر.

فى الهجوم .. عمرو مرعي .

ويسعى التونسى معين الشعبانى المدير الفنى لنادى المصرى إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط للعودة لسكة الانتصارات، حيث لم يتذوق الفريق الفوز منذ الفوز على الأهلى بهدف نظيف، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد لخطف الفوز وتعديل مسار الفريق في الدورى.

ويحتل النادى المصرى المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.