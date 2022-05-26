شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا لـ اليد مع الكاميرون والمغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة عن وقوع مصر بالمجموعة الأولى .





جاءت المجموعات كالتالى المجموعة الأولى : مصر والمغرب والكاميرون

المجموعة الثانية : الجزائر وكينيا وغينيا والجابون

المجموعة الثالثة :الرأس الأخضر ونيجيريا وتونس

المجموعة الرابعة : الكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا وأنجولا.

واختار الاتحاد المصرى مواجهة الفراعنة لمنتخب الكاميرون فى ضربة البداية .

شهد حفل إجراء القرعة حضور نجوم منتخبنا الوطنى المصرى، وأبرزهم قائد الفراعنة أحمد الأحمر وإبراهيم المصرى وكريم هنداوي وأحمد عادل ويحيى الدرع لسحب القرعة، كما شهدت توقيع مصر عقد استضافة مصر لبطولتى 2022 و 2024 .

وقامت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بتحديد صالتى حسن مصطفى وأكتوبر الدولية لاستضافة البطولة، المحدد لها الفترة من 9 وحتى 19 يوليو المقبل، نظرا لانشغال استاد القاهرة ببطولة العالم للسلاح.

وقامت اللجنة المنظمة بتعيين محمد الألفى المدير الفنى لفريق هليوبوليس مديرا للبطولة.

المنتخبات المشاركة فى البطولة هى :- منتخب مصر ( حامل لقب النسخة الأخيرة للبطولة ومنظم المسابقة) - منتخب تونس - منتخب الجزائر - منتخب المغرب - منتخب انجولا - منتخب الكاميرون - منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية - منتخب الرأس الاخضر - منتخب الجابون - منتخب غينيا - منتخب كينيا - منتخب نيجيريا - منتخب السنغال - منتخب زامبيا.