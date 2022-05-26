شكرا لقرائتكم خبر عن فيونشر يهاجم بيراميدز بـ أحمد عاطف والصفاقسى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل، على استاد الدفاع الجوى، فى إطار المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: عمر كمال، مروان صحراوى، سعد سمير، جوزيف جوناثان.

الوسط: غنام محمد، كريم وليد "نيدفيد"، أحمد رفعت، محمد رضا.

الهجوم: أحمد عاطف وأيمن الصفاقسي.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما حقق فيوتشر الفوز على المصرى بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة متأخرا بنقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد رصيد 34 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 19 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.