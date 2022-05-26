شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات سرية بين أمير مرتضى وباسم مرسى للعودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة أن باسم مرسى مهاجم الفريق تلقى اتصالات بشكل سرى من أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك، للاتفاق معه على العودة إلى الفريق الأبيض.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة إن أمير مرتضى أبلغ باسم مرسى برغبة فيريرا المدير الفنى للزمالك فى عودته إلى صفوف الفريق الأبيض، مؤكدا أن الأخير رحب بعودته لميت عقبة لكنه أبلغ أمير بحكم الصداقة التي بينهما أنه يرتبط بعقد مع نادى سيراميكا مستمر حتى 2024.

وأكد ذات المصدر أن مسئولي نادى الزمالك لم يتقدموا بعرض رسمي لضم باسم مرسي لافتا إلى أن الأمور لم تتخطى كونها محادثات سرية بين أمير مرتضى وباسم مرسي مشيرا إلى أن الملف سيتم حسمه بشكل نهائي في نهاية الموسم.

ويرتبط باسم مرسى بعلاقة طيبة مع فيريرا، منذ الولاية الأولى التي تولى فيها فيريرا قيادة الفارس الأبيض ونجح فى تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق، وعندما عاد البروفسير لقيادة الأبيض فى ولايته الثانية الحالية استفسر عن بعض اللاعبين السابقين للزمالك، وكان من بينهم باسم مرسي، الذى يقدم مستوى جيدًا نسبيًا مع فريق سيراميكا.

ولا تمانع إدارة نادى الزمالك عودة باسم مرسي مرة أخرى لصفوف الفريق، شرط أن تكون العودة بناءً على طلب من فيريرا، الذى يمتلك الحق الأصيل فى تحديد العناصر التى سيحتاجها فى الموسم الجديد لتدعيم صفوفه، حيث ترغب إدارة الزمالك فى تنفيذ كافة طلبات المدرب لتهيئة الأوضاع أمامه لحصد البطولات والألقاب.

وخلال مشواره مع الزمالك توج باسم مرسى بالدوري المصري مرة واحدة، ومرتين بكأس مصر موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، ومرة بالسوبر المصري موسم 2015/2016.

وخاض باسم مرسى 137 مباراة بقميص الزمالك، ونجح في تسجيل 50 هدفاً وصنع 15 أخرى، فيما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف في 10 مباريات دولية شارك فيها وانضم للمنتخب الوطنى أول مرة عام 2014 وتحديداً فى مواجهة جاميكا الودية وسجل هدفاً .

وخاض باسم مرسى 50 مباراة مع الإنتاج الحربى وسجل 20 هدفاً وصنع ثلاثة أخرى ، فيما شارك باسم مرسى مع مصر المقاصة في 26 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 4 أخرى فيما شارك باسم مرسى مع بتروجت في 15 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدف بينما خاض 6 مباريات بقميص سموحة ولم يصنع أو يسجل ، وخاض باسم مرسى تجربة احترافية بالدوري اليوناني في صفوف لاريسا وشارك في 5 لقاءات لم يسجل أو يصنع خلالها، بينما شارك مع سيراميكا فريقه الحالي في 19 مباراة بالموسم الحالى وسجل 4 أهدأف.