شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. البنك الأهلى يزيد أوجاع المصرى بثلاثية بامبو ومنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال الفوز على نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أهداف المباراة من البنك الأهلى عن طريق كريم بامبو الذى تمكن من أحراز هدفين بالدقيقة 25 ، 76 و ناصر منسى بالدقيقة 74 بينما جاء هدف فريق المصرى البورسعيدى بالدقيقة 49 .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الاهلى للنقطة 29 محتلا المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد المصرى البورسعيدى عند النقطة 20 محتلا المركز الـ13 .

وخاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة التونسى معين الشعباني بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى .. عصام ثروت

في خط الدفاع .. كريم العراقي، ياسر حامد، أحمد علاء، هيثم لعيوني .

في خط الوسط .. فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي .

في الهجوم .. محمد جريندو، محمد عنتر، عمرو مرعي .

بينما جاء تشكيل البنك الاهلى بقيادة خالد جلال يضم كلا من :

فى حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

فى خط الدفاع .. محمد دبش ، أحمد ياسين ، إسحاق يعقوبو ، أسامة إبراهيم .

فى خط الوسط .. أحمد سعيد ، معروف يوسف ، محمود سيد ، موسي دياوارا .

فى الهجوم .. كريم بامبو ، ناصر منسي .