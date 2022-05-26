شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى والكرتي يقودان هجوم بيراميدز أمام فيونشر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر، في اللقاء الذى يجمع الفريقين بعد قليل، على استاد الدفاع الجوى، فى إطار المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عمر جابر - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إسلام عيسى - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - محمود صابر - محمد صادق - حسين السيد -هشام محمد - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف".

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما حقق فيوتشر الفوز على المصرى بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة متأخرا بنقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد رصيد 34 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 19 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.