شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده يضم عنصرا جديدا للجهاز الفني بغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة على ضم يوسف صقر للعمل محللًا للأداء بجهازه الفني، جاء القرار بعد متابعة دقيقة لعمل محلل الأداء الجديد ويعد من الوجوه الشابة في عالم تحليل الأداء، حصل على عدة دورات تدريبية، وعمل مع حسن بلتاجي عضو فريق تحليل الأداء في منتخب ألمانيا .

وعلى صعيد آخر يواصل غزل المحلة التدريب على ملعبه بالمحلة، استعدادًا لمباراته المقبلة أمام طلائع الجيش، السبت المقبل بملعب الغزل، بعد تعادله الأخير أمام إنبي الجولة الماضية .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم السبت المقبل على استاد المحلة فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والخساراة فى مثلها والتعادل فى 10 مباريات.