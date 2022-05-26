شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته.. طبيب الإسماعيلي يوضح موقف أحمد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد مصطفى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لشد فى العضلة الخلفية وذلك خلال مشاركته فى المران الرئيسي الذي أقيم مساء اليوم .. صرح بذلك الدكتور مجدي باز طبيب الدراويش.

وأضاف : "اللاعب سيخضع للأشعة للوقوف على موقفه النهائي إلا أنه بشكل كبير سيكون خارج حسابات قمة السبت".

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الزمالك مساء السبت القادم بالقاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري العام.

والجدير بالذكر أن "أحمد مصطفى" قد بدأ فى استعادة مستواه مؤخرًا، بعدما شارك أساسيًا فى اللقاء الماضي ضد البنك الأهلي والذى انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.