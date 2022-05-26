شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. كريم بامبو يتقدم للبنك الأهلى فى مرمى المصرى فى الدقيقة 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كريم بامبو مهاجم فريق البنك الأهلى من إحراز هدف التقدم لفريقه بمرمى المصرى البورسعيدى بالدقيقة 25 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب، ضمن المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل المصري المباراة بالتشكيل التالي: "في حراسة المرمى عصام ثروت، كريم العراقي، ياسر حامد، أحمد علاء، هيثم لعيوني، فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر، عمرو مرعي".

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي: "في حراسة المرمى محمود الزنفلي، محمد دبش، أحمد ياسين، إسحاق يعقوبو، أسامة إبراهيم، أحمد سعيد، معروف يوسف، محمود سيد، كريم بامبو، موسي دياوارا، ناصر منسي".