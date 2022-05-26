شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط دمنهور رسميا للقسم الثالث بعد انتهاء الجولة الـ29 بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بلدية المحلة فوزا كبيرا على دمنهور بثلاثية نظيفة بملعب الأخير، ليقضى على آماله فى البقاء بالقسم الثانى، ويتأكد هبوط زعيم البحراوية للقسم الثالث بعدما كان بعبعا لأندية الممتاز حتى وقت قريب.

وأسفرت باقى مباريات الجولة عن فوز المنصورة على الزرقا بهدفين نظيفين، كما فاز أبوقير للأسمدة بقيادة أيمن المزين على الأوليمبى 3/2، وتعادل كفر الشيخ مع بايونيرز 2/2، وحقق دكرنس فوزا معنويا على حرس الحدود الصاعد للممتاز بهدفين مقابل هدف، كما فاز صيد المحلة على الرجاء 5 / 0، بينما تعادل الحمام مع المجد 1/1.

بهذه النتائج يهبط بشكل رسمى للقسم الثالث كل من دمنهور وصيد المحلة والزرقا والرجاء المطروحى.

وفى إطار مباريات نفس الجولة لحساب المجموعة الثانية استطاع منتخب السويس تحقيق الفوز الثانى على التوالى على حساب شقيقه الأصغر بورتو السويس بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 39 نقطة فى المركز الـ9 بجدول الترتيب مؤقتا.