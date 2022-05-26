شكرا لقرائتكم خبر عن جمل فنية وخططية في مران الإسماعيلى استعدادا لموقعة الزمالك السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المران الرئيسي فى إطار الإستعداد للقاء الزمالك بعد غدٍ السبت على ملعب الأخير بالقاهرة، لحساب الجولة الـ 21 من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

اشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والخططية المقرر تنفيذها خلال مواجهة السبت وسط حالة من الإصرار والتركيز على اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية واستكمال سلسلة النجاحات التى يقدمها الجهاز الفني الحالي بقيادة حمزة الجمل.

كما تطرق المران لمجموعة من التدريبات البدنية بهدف الحفاظ على المعدلات البدنية التى تم وصول إليها خلال الفترة الماضية.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية حول كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات تحت إشراف مدربهم سيد توفيق.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تخللها تنفيذ مجموعة من الوحدات التدريبية وسط تعليمات وتوجيهات مستمرة من الجهاز الفني بغرض إصلاح أخطاء اللاعبين.