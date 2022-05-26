بعثة الأهلى تتفقد الأماكن المخصصة للجماهير فى ملعب نهائى أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - حرصت بعثة النادى الأهلى على زيارة مركب محمد الخامس، الذى يحتضن نهائى دورى أبطال أفريقيا بين المارد الأحمر والوداد المغربى، وذلك لمعاينة الأماكن المخصصة للجمهور.

وطرحت بشكل رسمى اللجنة المنظمة، تذاكر نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى المقرر إقامته فى الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين المقبل بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب بحضور أكثر من 40 ألف مشجع.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلى للحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب التي أعلن عنها بيتسو موسيمانى المدير الفنى 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.



بعثة الأهلي تتفقد الأماكن المخصصة للجماهير (1)



بعثة الأهلي تتفقد الأماكن المخصصة للجماهير (2)



بعثة الأهلي تتفقد الأماكن المخصصة للجماهير (3)



بعثة الأهلي تتفقد الأماكن المخصصة للجماهير (4)



بعثة الأهلي تتفقد الأماكن المخصصة للجماهير (5)



بعثة الأهلي تتفقد الأماكن المخصصة للجماهير (6)