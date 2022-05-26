شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل التحرك لخوض أول مران بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر إقامة بعثة الأهلي في المغرب، وذلك قبل التحرك لخوض المران بملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي.

وحرص موسيماني على عرض بعض الفيديوهات لفريق الوداد المغربي، لتحديد المهام المكلف بها اللاعبون خلال التدريبات استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى المغرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وتضم بعثة الفريق ٢٨ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا. ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.