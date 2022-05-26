شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. فريد شوقى يتعادل للمصرى فى مرمى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريد شوقى لاعب فريق المصرى البورسعيدى من إدراك هدف التعادل لفريقه بمرمى البنك الأهلى بالدقيقة 49 من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويخوض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة التونسى معين الشعباني بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى .. عصام ثروت

في خط الدفاع .. كريم العراقي، ياسر حامد، أحمد علاء، هيثم لعيوني .

في خط الوسط .. فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي .

في الهجوم .. محمد جريندو، محمد عنتر، عمرو مرعي .

بينما جاء تشكيل البنك الاهلى بقيادة خالد جلال يضم كلا من :

فى حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

فى خط الدفاع .. محمد دبش ، أحمد ياسين ، إسحاق يعقوبو ، أسامة إبراهيم .

فى خط الوسط .. أحمد سعيد ، معروف يوسف ، محمود سيد ، موسي دياوارا .

فى الهجوم .. كريم بامبو ، ناصر منسي .