شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. البنك الأهلى يتقدم على المصرى فى الشوط الأول بهدف بامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق البنك الأهلى على نظيره المصرى البورسعيدى بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على استاد برج العرب، المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق البنك الأهلى عن طريق المهاجم كريم بامبو في الدقيقة 25 عقب استغلال كرة عرضية من زميلة موسى دياوارا لتسديدها بمرمى المصرى البورسعيدى وتسكن الشباك.

وجاءت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث جاءت الخطورة من قبل لاعبى البنك الأهلى عن طريق كريم بامبو ونصار منسى وموسى دياوارا بينما جاءت هجمات فريق المصرى البورسعيدى عن طريق محمد عنتر و عمرو مرعى و محمد جارندو .

وألغى هدف لفريق المصرى البورسعيدى عن طريق محمد عنتر بالدقيقة 37 من عمر الشوط الأول عقب الرجوع الى تقنية الفار بداعى التسليل.

وخاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة التونسى معين الشعباني بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى .. عصام ثروت

في خط الدفاع .. كريم العراقي، ياسر حامد، أحمد علاء، هيثم لعيوني .

في خط الوسط .. فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي .

في الهجوم .. محمد جريندو، محمد عنتر، عمرو مرعي .

بينما جاء تشكيل البنك الاهلى بقيادة خالد جلال يضم كل من :

فى حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

فى خط الدفاع .. محمد دبش ، أحمد ياسين ، إسحاق يعقوبو ، أسامة إبراهيم .

فى خط الوسط .. أحمد سعيد ، معروف يوسف ، محمود سيد ، موسي دياوارا .

فى الهجوم .. كريم بامبو ، ناصر منسي .