شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق يزور بعثة الأهلى فى المغرب قبل مواجهة الوداد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طارق مصطفى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي لفريق أولمبيك آسفى المغربي، على زيارة بعثة النادي الأهلي في مقر إقامتها بالمغرب قبل مواجهة الوداد ببطولة أفريقيا.

وزار طارق مصطى بعثة الأهلي وحرص على الالتقاء بأكثر من مسئول ولاعب بالمارد الأحمر وشد من أزرهم، وقام بدعم الفريق قبل لقاء الوداد المرتقب مساء الاثنين المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.



طارق مصطفى في المغرب



طارق مصطفى يزور بعثة الأهلي

على صعيد متصل، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إغلاق مران الفريق أمام وسائل الإعلام، اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى موعد مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل.

وأخطر الجهاز الفنى البعثة الإعلامية المرافقة للنادى بالتواصل مع وسائل الإعلام الراغبة فى حضور المران وإبلاغها بقرار الجهاز الفنى، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مواجهة الوداد المرتقبة.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلى للحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب التي أعلن عنها بيتسو موسيمانى المدير الفنى 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.