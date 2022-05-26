الامارات | مواجهة اتحاد كلباء وبني ياس تتعكر بـ 4 بطاقات حمراء

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة اتحاد كلباء وبني ياس تتعكر بـ 4 بطاقات حمراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشهر الحكم عامر الضبيع البطاقة الحمراء في وجه ثلاثة من لاعبي اتحاد كلباء ومدربهم الأوروغوياني خورخي دا سيلفا خلال المواجهة التي جمعت بين بني ياس وضيفه كلباء، اليوم الخميس، على استاد الشامخة ضمن الجولة 26 "الأخيرة" من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحصد "السماوي" النقطة 31 فيما رفع الضيوف رصيدهم إلى 28.

وصادقت تقنية الإعادة التلفزيونية "الفار" على القرارات التي اتخذها حكم اللقاء في مواجهة لاعبي اتحاد كلباء، بداية من طرد الحارس جمال إسماعيل في الدقيقة الثانية حينما ارتكب خطأ فادحاً خلال محاولته مراوغة مهاجم أصحاب الأرض حمدان المهري وهي المخالفة التي حصل بموجبها السماوي على ركلة جزاء جاء منها هدف المباراة الأول بواسطة محترفه الأرجنتيني نيكولاس خمينيز في الدقيقة السادسة.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء الثانية في وجه البيروفي، ويلدر كارتجينا في الدقيقة 40 نظراً لاستخدام اللاعب مرفقه الأيمن خلال كرة مشتركة مع مهاجم بني ياس، حمدان المهري، ورفع الحكم عامر الضبيع البطاقة الحمراء الثالثة في وجه مدافع اتحاد كلباء محمد يوسف بسبب دخوله بخشونة من الخلف على القدم اليمنى للاعب بني ياس، نيكولاس خمينيز.

وعلى الرغم من النقص العددي إلا أن اتحاد كلباء استطاع إدراك التعادل بواسطة لاعبه عبدالعزيز حمد في الدقيقة 53 من كرة ثابتة، لكن مدرب "النمور" دا سيلفا لم يهنأ بالهدف كثيراً، إذ حصل هو الآخر على بطاقة حمراء في الدقيقة 61 بسبب نقاش ساخن بينه وبين الحكم المساعد خلال احتجاجه على عدم قانونية هدف كان سجله لاعب بني ياس خمينيز وجرى الغاؤه لاحقاً بعد العودة لتقنية "الفار" لوجود خطأ من اللاعب قبل استلامه للكرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news