الاتحاد السعودي للسلة ينهي تعاقده مع السنحاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد قضاء 5 سنوات مدربا للمنتخب حقق خلالها البطولة الخليجية والعربية وتأهل إلى نهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم، أنهى الاتحاد السعودي لكرة السلة تعاقده مع المدرب علي السنحاني، بالتراضي. وقدم رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي شكره وتقديره للمدرب علي السنحاني خلال الفترة السابقة والتي حقق المنتخب خلالها عددا من الإنجازات تمثلت في صعود تصنيف المنتخب إلى 50 مرتبة في سلم تصنيف المنتخبات عالميا. هذا وسيعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة خلال الأيام القادمة عن هوية المدرب الجديد للمنتخب السعودي والذي يستعد للنافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم وأيضا نهائيات كأس آسيا والتي ستقام في عاصمة إندونيسيا جاكرتا منتصف يوليو المقبل. هذا وسيعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة خلال الأيام القادمة عن هوية المدرب الجديد للمنتخب السعودي والذي يستعد للنافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم وأيضا نهائيات كأس آسيا والتي ستقام في عاصمة إندونيسيا جاكرتا منتصف يوليو المقبل.

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