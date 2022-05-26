الامارات | كارفاخال يرد على محمد صلاح.. مزاج الانتقام ووالعبء الكبير!

شكرا لقرائتكم خبر عن كارفاخال يرد على محمد صلاح.. مزاج الانتقام ووالعبء الكبير! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد مدافع ريال مدريد، داني كارفاخال، على نجم ليفربول محمد صلاح، بعد تصريحاته الأخيرة عن رغبته في الثأر من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر غداً السبت، (الساعة 11 بتوقيت الإمارات).

وقال كارفاخال لشبكة "إيه بي سي": "لا أعرف فيما إذا كان صلاح أو ليفربول في مزاج للانتقام.. صحيح أنك عندما تخسر نهائي دوري أبطال أوروبا، فأنت تريد دائما الحصول على فرصة ثانية ضد الفريق نفسه، من أجل التغلب عليه"، مضيفاً: "دعونا نأمل في ألا تكون خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مجدداً أمام ريال مدريد عبئاً مهما على صلاح".

يذكر أن صلاح تعرض لإصابة في الكتف إثر التحام قوي مع سيرجيو راموس أخرجته من الملعب خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2018، فيما خسر ليفربول لاحقاً 1-3.

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