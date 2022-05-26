الامارات | ما هي شروط حضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي شروط حضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمون كأس العالم بكرة الدقم 2022 التي تستضيفها قطر بالفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، مجموعة من الشروط ليتمكن المشجعون من حضور المباريات التي تقام على ثمانية ملاعب عالمية.

وقال المنظمون في مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس أنه سيسمح بالدخول إلى قطر أثناء فترة المونديال فقط لحاملي بطاقة "هيا" الرقمية التي يتعين الحصول عليها من خلال تقديم طلب الكتروني، ومن خلال شراء تذاكر، إضافة إلى المواطنين والمقيمين.

كما يجب على جميع المشجعين الدوليين أيضًا حجز إقامتهم بعد شراء تذاكرهم لدخول قطر وحضور المباريات في الاستادات، بينما يكتفي المواطنون والمقيمون بإدخال رقم تذكرة المباراة ورقم البطاقة الشخصية وتاريخ الميلاد للحصول على البطاقة.

وتعد "بطاقة هيّا"، التي تم الاعلان عن اطلاقها في مارس الماضي، بمنزلة تصريح بالدخول إلى قطر وتحتوي على العديد من المزايا أهمها دخول الملاعب الثمانية للمونديال، وتوفير المواصلات المجانية في النقل العام، بما في ذلك الحافلات والمترو والترام، فضلا عن مزايا ستضاف إليها في المستقبل.

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