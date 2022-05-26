شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهاجم المصرى بـ بامبو ومنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، تشكيلة الفريق لمواجهة المصرى المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

فى حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

فى خط الدفاع .. محمد دبش ، أحمد ياسين ، إسحاق يعقوبو ، أسامة إبراهيم .

فى خط الوسط .. أحمد سعيد ، معروف يوسف ، محمود سيد ، موسي دياوارا .

فى الهجوم .. كريم بامبو ، ناصر منسي .

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. أحمد صبحي - أمير مدحت - محمود قاعود - محمد حامد- محمد فتحي - محمد لعبة - أحمد ياسر - أسامة فيصل - فادي فريد.