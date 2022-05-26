شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبى الزمالك.. وفيريرا يصحح الأخطاء قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقسيمة قوية مطولة فى ختام مران اليوم الخميس، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز المقرر لها السبت المقبل.

وقسم الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا اللاعبين إلى فريقين لخوض تقسيمة بطول الملعب، تم خلالها التركيز على تطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية لتنفيذها في مباراة الإسماعيلي المقبلة.

وقام فيريرا بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وشرح الأخطاء التى وقعوا فيها لتلافى تكرارها فى الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.. ويحتل الأبيض صدارة جدول المسابقة برصيد 41 نقطة.‏