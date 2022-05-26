شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى يهزمن أسيك ميموزا فى ثمن نهائى البطولة الأفريقية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره أسيك ميموزا الإيفوارى بنتيجة 3 / 0، فى ثمن نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة بتونس، ليتأهل إلى ربع النهائى.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى ثمن النهائى بعد الفوز على الأنابيب الكينى بنتيجة 3 / 1، فى إطار ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية بتونس وواك الغينى 3 /1، قبل الفوز على الجمارك النيجيرى بنتيجة 3 - 0 الاثنين الماضى.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة المقامة فى تونس عن وقوع الأهلى ضمن المجموعة الرابعة، وتضم المجموعة الرابعة كلا من (الأهلي - الأنابيب الكيني - الجمارك النيجيري - أجنحة الواك الغاني).

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: شروق فؤاد وسهيلة وفيق وآية الشامي ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ومريم متولي ومي غزال ومريم مصطفى وندي وليد ونهلة سامح، وسارة أمين ودعاء الغباشي وزينة العلمي ودانا بوجدانا المحترفة.