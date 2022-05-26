شكرا لقرائتكم خبر عن كاف ينشر كورة وكأس أفريقيا بالمغرب قبل مواجهة الأهلى والوداد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فيديو وصور لكأس دورى أبطال أفريقيا والكرة الخاصة للقاء النهائى، وجاء التعليق عليها كالتالى "كأس دورى أبطال أفريقيا ينتظر بطله وحماس الجميع فى أعلى المستويات وكازابلانكا تشهد كتابة فصل جديد من التاريخ الأفريقى".

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلى للحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب التي أعلن عنها بيتسو موسيمانى المدير الفنى 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.