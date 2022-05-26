شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة فى الزمالك لتجهيز شيكابالا والمثلوثى لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي للزمالك الزمن من أجل تجهيز الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا والتونسى حمزة المثلوثى لمواجهة الإسماعيلى، في الجولة الـ21 للدورى المقرر إقامتها السبت المقبل.

كان شيكابالا قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية أبعدته عن مباراتي إنبي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز، ولقاء أسوان في نصف نهائي كأس مصر بينما تعرض المثلوثي للإصابة بالتواء في الكاحل، أثناء مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، وغاب على أثرها عن لقاء أسوان بالكأس.

ويؤدى الثنائى تدريبات تأهيلية خلال اليومين الماضيين من أجل أن يلحقا بلقاء الإسماعيلى فى ظل النقص الحاد الذى يشهده الفريق الكروى لأبناء ميت عقبة وحاجة المدير الفنى فيريرا لكل اللاعبين على أمل العودة لأجواء المنافسة من جديد بعد الخسارتين اللذان منيا بهم الفريق مؤخرا بالدورى أمام إنبى بهدفين نظيفين وطلائع الجيش بهدف مقابل لا شىء.