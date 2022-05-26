قمر الدولة حكما لمباراة الجونة والاتحاد والتابعى للمقاصة وفاركو

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الجونة والاتحاد السكندرى إلى الحكم نادر قمر الدولة، ومعه أحمد توفيق ووائل عاطف وأحمد ناصر وطارق مجدى حكم فيديو وخالد حسين مساعد حكم فيديو، بينما يدير مباراة مصر المقاصة وفاركو كل من محمد التابعى يعاونه محمود كثير ومحمد السيد وإبراهيم محمد ومصطفى عثمان حكم فيديو ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.

ويختتم فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا، مساء اليوم الخميس، تدريباته على ملعبه ثم يعلن المدرب البرتغالى قائمة فريقه التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعكف نونو ألميدا، على دراسة مباريات فريق مصر المقاصة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى، قبل ملاقاته، ويحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

وحصد فاركو 12 نقطة فى 8 مباريات منذ تولى نونو الميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطى بالتعادل مع البنك الأهلى 2-2 ثم التعادل السلبى مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبى مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبى مع بيراميدز والجونة.