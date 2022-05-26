شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة بدنية وفنية للاعبى الزمالك استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا فقرة بدنية للاعبين خلال مران اليوم الخميس، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وتولى أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة التى تضمنت تدريبات الجرى والقفز من فوق الحواجز بالإضافة إلى تدريبات متنوعة بالكرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز ويحتل الأبيض صدارة جدول المسابقة برصيد 41 نقطة.

في الوقت نفسه خصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات فنية للاعبين خلال مران اليوم وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات فنية تم خلالها التركيز على سرعة نقل الكرة فى مساحات صغيرة تحت ضغط، كما ركز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها فى تدريب اليوم، استعدادا للقاء الدراويش المقبل.