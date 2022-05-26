شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب اللاعبين بإنهاء الهجمات بشكل صحيح فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى جلسة مع لاعبى الأهلى طالبهم بضرورة إنهاء الهجمة بشكل صحيح أمام مرمى الوداد المغربى فى المباراة التي تجمعهما يوم الاثنين المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقى يوم الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وحث موسيمانى لاعبى الأهلى على استغلال كل الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى الوداد، وضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى وضرورة التركيز الشديد فى إنهاء الهجمة وعدم التسرع فى إنهائها، من أجل زيارة بطل المغرب وتحقيق الهدف الأساسي في الفوز بلقب أفريقيا.

وتضم قائمة المسافرة إلى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة ظهر الأربعاء، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.