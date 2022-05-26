شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب اللاعبين بالتركيز قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وطالب المدير الفنى للزمالك اللاعبين بضرورة التركيز فى الفترة الحالية لتحقيق الفوز فى لقاء الإسماعيلى فى ظل المنافسة القوية على اللقب.

وأكد المدرب البرتغالى صعوبة المباراة المقبلة خاصة أن المنافس يقدم عروضا قوية فى الفترة الأخيرة فى مسابقة الدورى.

وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية للاعبين لتنفيذها فى التدريب استعدادا للقاء الدراويش، ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأبيض صدارة جدول المسابقة برصيد 41 نقطة.