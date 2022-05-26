شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حافلة الأهلى بالمغرب قبل خوض النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي صور الحافلة المخصصة لنقل بعثة الأهلي طوال فترة إقامتها بالمغرب، استعدادا لخوض مباراته ضد الوداد المغربي في المباراة التي تجمعهما يوم الاثنين المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقى على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وتزينت الحافلة التي ظهرت باللون الأزق، بشعاري الأهلي وكاف ومدون عليها "نهائي كازابلانكا 2022".

وتضم قائمة المسافرة إلى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة ظهر الأربعاء، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.



حافلة الأهلي (1)



حافلة الأهلي (2)



حافلة الأهلي (3)