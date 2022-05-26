شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق تدريباته بالمغرب أمام وسائل الإعلام قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إغلاق مران الفريق أمام وسائل الإعلام، اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى موعد مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل.

وأخطر الجهاز الفنى البعثة الإعلامية المرافقة للنادى بالتواصل مع وسائل الإعلام الراغبة فى حضور المران وإبلاغها بقرار الجهاز الفنى، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مواجهة الوداد المرتقبة.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلى للحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب التي أعلن عنها بيتسو موسيمانى المدير الفنى 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.