شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة الأهلى مع الوداد المغربى فى نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث بات المارد الأحمر على بُعد خطوة واحدة من التتويج بلقب البطولة الأفريقية بعد فوزه فى لقاء نصف النهائى أمام وفاق سطيف الجزائرى، ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة بمباراة النهائي:

س: ما ملعب وموعد مباراة الأهلى والوداد؟

ج: الأهلى يلتقى مع الوداد المغرب في التاسعة من مساء الاثنين المقبل الموافق 30 مايو الجارى ، على مركب محمد الخامس فى الدار البيضاء.

س: ماذا عن آخر تطورات واستعدادات الأهلى لمباراة النهائى؟

ج: الأهلى استعد للمباراة النهائية ، حيث يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الأول بالمغرب اليوم ، على ملعب الاتحاد الرياضى البيضاوى، كما قام موسيمانى بعقد محاضرة فيديو للاعبين استعرض خلالها بعض النقاط الفنية التى يسعى للتركيز عليها فى التدريبات؛ استعدادا لمباراة الوداد المغربى.

س: ما هي قائمة فريق الأهلى في نهائي دورى أبطال أفريقيا ؟

ج: وتضم قائمة المسافرة إلى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

س: ما موعد فتح باوابات ستاد محمد الخامس في النهائي الأفريقي ؟

ج: كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حدد موعد فتح أبواب ملعب محمد الخامس أمام الجماهير لحضور مباراة القمة، التى ستجمع بين الأهلى ضد الوداد المغربى نهائى مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وقال موقع le360 سبور المغربى إن الاتحاد الأفريقى طلب فتح البوابات للجماهير فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة أى قبل خمس ساعات من ضربة البداية.