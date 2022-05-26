شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مختار حسين أول مصرى يحرز ذهبية ببطولة أوروبا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مختار حسين بطلا متعدد المواهب، حيث إنه كان بطلا لرفع الأثقال، وفنانا فى الزمن الجميل، ونجح أن يثبت نفسه فى مجالى الفن والرياضة، ومارس رياضة رفع الأثقال، وشارك فى أولمبياد برلين 1936، ثم اتجه إلى الفن بعد ذلك .

انضم مختار حسين إلى أحد الأندية وظل بها عدة سنوات ثم انتقل إلى الأهلى، وحصد عدة بطولات مع القلعة الحمراء، منها بطولة القطر المصرى، وشارك فى دورة الألعاب الأولمبية بأمستردام 1928 وحقق المركز السابع، كما يعد أول مصرى يحرز ذهبية ببطولة أوروبا عام 1931، وذاع صيته فى جميع أنحاء العالم.

وبعد مشاركته فى أولمبياد برلين طلبت ألمانيا تجنيسه هو وخضر التونى، نظرا لتفوقهما على أبطال العالم خلال المنافسات، إلا أنهما رفضا التجنيس.

تولى مختار حسين بعد ذلك تدريب عدة منتخبات، مثل السويد، ولبنان، ومصر، بالإضافة إلى تدريب أبطالا كثيرين فى الفن أبرزهم رشدى أباظة، وأحمد رمزى.

قبل انضمامه إلى النادى الأهلى كان يلعب فى أحد الأندية، وبعد شهرته في اللعبة قام بشراء النادى وغير اسمه وسماه نادى مختار حسين لرفع الأثقال، وفى السنوات الاخيرة تحول إلى مخزن سيارات، وتوفى مختار حسين بطل رفع الاثقال والفنان، عام 1966 بعد مسيرة رياضية وفنية.