شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البلياردو يتوج ببطولة كأس العرب ويفوز بذهبيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب البلياردو المركز الأول وكأس بطولة العرب، فى البطولة التى أقيمت بمصر، حيث توج لاعبو الفراعنة بميداليتين ذهبيتين، بالإضافة إلى كأس البطولة.

ويتكون المنتخب من الثنائى محمد نور، ومحمد جمال، حيث حققا الذهبية في منافسة الـ 9 كرات ، بعد غياب أكثر من 15 عاما عن التتويج.

وشارك في البطولة منتخبات كل من الإمارات ، الكويت ، قطر ، تونس ، الجزائر ،اليمن ، البحرين ، السعودية ، الأردن ، ليبيا ، بالإضافة إلى مصر المستضيفة .

ويُطلق على لعبة البلياردو لعبة الثمان كرات، وتتكون اللعبة من 16 كرة، واحدة بيضاء وخمس عشرة كرة مرقمة من 1 إلى 15، من بينها 7 مخططة ومرقمة، وثمانية مرقمين فقط.

ويعتبر هدف لعبة البلياردو إدخال الكرات المرقم من 1 إلى 7، بينما اللاعب الآخر يدخل الكرات من 9 إلى 15، والذى ينتهى من إدخال كراته أولا ثم الكرة رقم 8 يكون هو الرابح.