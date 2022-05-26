شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يعقد جلسة مع لاعبى إيسترن كومبانى قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علاء عبدالعال المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، جلسة مع اللاعبين من أجل حثهم على أهمية الفوز على فيوتشر، المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل، فى إطار الأسبوع الحادى والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وطالب علاء عبد العال اللاعبين بضرورة الحصول على نقاط المباراة من أجل كسر سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق فى الدورى، حيث يعد آخر فوز للفريق أمام إنبى فى 8 مارس الماضى، حيث يحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 12 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 6، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 33 هدفا.

وغاب أحمد أمين عن المشاركة في مران إيسترن كومبانى بسبب إصابة الضامة، واكتفى بالجرى حول الملعب وبعض التدريبات المنفردة، ليصبح جاهزا للدخول مع الفريق استعدادا لمواجهة نادى فيوتشر.

ويسعى الجهاز الطبي بنادى إيسترن كومبانى، إلى تجهيز حارس الفريق الأساسى أحمد دعدور الذى يعانى من الإصابة، والتي حرمته من المشاركة في التدريبات، والتي زادت عليه خلال مواجهة سموحة الماضى، وفى حال عدم لحاقه بالمباراة سيعوضه أحمد بوسكا.

وأهدر إيسترن كومبانى فوزا سهلا أمام سموحة بعدما نجح فى التقدم بهدفين إلا أن سموحة أدرك التعادل فى الوقت القاتل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرون من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل الفلسطينى محمد صالح هدف إيسترن كومبانى الأول فى الدقيقة 11 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد قفة بعد عرقلته من مدافع سموحة، ونفذها محمد صالح بشكل رائع، وأضاف أحمد سيد متعب الهدف الثانى لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 47 بعدما استغل عرضية مميزة من عماد ميهوب ليسكنها شباك الهانى سليمان، وقلص مروان حمدى النتيجة فى الدقيقة 65 بعدما سجل هدفا برأسه من عرضية متقنة على حدود منطقة الجزاء، وخطف أليا سيلا هدف التعادل لسموحة 97 من رأسية رائعة.