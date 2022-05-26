شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الإسماعيلى والبنك الأهلى على مائدة فيريرا قبل مواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك على دراسة فريق الإسماعيلى المنافس للأبيض فى مواجهة السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدورى، حيث قام المدير الفنى بعقد محاضرات بالفيديو للاعبى الزمالك شرح خلالها نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس.

وعكف الجهاز الفنى على مشاهدة آخر مباريات الإسماعيلى وتحديدا مواجهة البنك الأهلى التى انتهت بالتعادل 2/2 فى الجولة الـ19 للدورى، والتى ظهرت خلالها بعض المشاكل فى دفاع الإسماعيلى وهى الثغرات التى سيحاول فيريرا تحفيظها للاعبيه واستغلالها في مباراة السبت المقبل.

من ناحية أخرى كشف مسئولو نادى الزمالك موقفهم من احتراف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأبيض ومنتخبنا الوطنى بعد تلقيه العديد من العروض الاحترافية آخرها من الدورى الفرنسى.

وأكد مسئولو الزمالك أن التفريط فى زيزو والموافقة على احترافه أمر مستبعد نظرا للحاجة الفنية لخدماته، خاصة بعد تأكد رحيل النجم المغربى أشرف بن شرقى والذى لم تتوصل إدارة الزمالك لاتفاق معه بخصوص تجديد عقده الذى ينتهى مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجارى.

من ناحية أخرى رفضت إدارة نادى الزمالك الطلب المقدم من نادى جالاتا سراى التركى بشأن تقسيط مبلغ 4 ملايين دولار قيمة تفعيل بند الشراء في عقد إعارة مصطفي محمد لاعب الزمالك السابق وجالاتا سراي التركي الحالي.

وكان النادي التركي قد أرسل طلبا بتقسيط قيمة الصفقة والمستحق دفعه في 30 يونيو المقبل، إلا أن إدارة الزمالك رفضت الطلب، خاصة أن النادى التركى قام بتفعيل العقد في ديسمبر الماضي، وكان عليه تدبير المبلغ المطلوب من أجل انهاء الصفقة، كما أن إدارة الزمالك تحتاج مبلغ الـ4 ملايين دولار لحسم بعض الصفقات الصيفية المقرر ابرامها استعدادا للموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل إدارة نادى الزمالك عن وجود بند فى عقد بيع مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق وجالاتا سراى الحالى، يسمح للزمالك باستعادة اللاعب دون مقابل فى نهاية الموسم الحالى.

وقال المصدر إن عقد مصطفى محمد يتضمن بندا بإلغاء العقد وعودة اللاعب لنادى الزمالك حال تأخر نادى جالاتا سراى عن سداد قيمة تفعيل بند الشراء عن المهلة المحددة بـ48 ساعة، حيث ينص العقد على سداد النادى التركى لمبلغ 4 ملايين دولار خلال مهلة تنتهى يوم 30 يونيو المقبل، وحال التأخر عن السداد 48 ساعة يصبح اللاعب من حق الزمالك دون الرجوع للنادى التركى، وتحديدا يوم 2 يوليو المقبل.