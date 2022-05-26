شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مقارنة بين محمد الشناوى وحارس الوداد المغربى قبل المباراة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى وأحمد رضا التكناوتى حارس الوداد المغربى، فى اختبار صعب فى المواجهة التى تجمع الأهلى والوداد المغربى فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 30 مايو الجارى على استاد محمد الخامس.

ونجح فريق الأهلى فى التأهل للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالى، بعدما أطاح بفريق وفاق سطيف الجزائرى، بينما حجز الوداد المغربى مقعده فى النهائى على حساب بترو أتلتيكو الأنجولى.

ونستعرض فى التقرير التالى أرقام محمد الشناوى فى مواجهة رضا التكناوتى قبل نهائي أفريقيا..محمد الشناوى

لعب: 9 مباريات

عدد الدقائق: 810 دقائق

سكنت شباكه: 9 أهداف

التصديات: 16 تصديا

الشباك النظيفة: مباراتين

الكروت: إنذار فقط

السن: 33 عاما

الإنجازات: 13 لقبا "5 دورى مصري + لقبان لكل من "دورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي وكأس مصر والسوبر المصرى"

أحمد رضا التكناوتى

لعب: 10 مباريات

عدد الدقائق: 900 دقيقة

سكنت شباكه: 9 أهداف

التصديات: 23 تصديا

الشباك النظيفة: 4 مباريات

الكروت: إنذارين

السن: 26 عاما

الإنجازات: 4 ألقاب دورى مغربى فقط