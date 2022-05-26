شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم مرعى يفاضل بين عروض الدورى الكورى لكرة السلة والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عاصم مرعى لاعب فريق تشانجوون ساكرز الكورى لكرة السلة السابق، عدة عروض من الدورى الكورى خلال الموسم الجديد.

وكان تعاقد اللاعب مع فريق تشانجوون ساكرز قد انتهى بنهاية الموسم، وخضع للتدريبات مع فريق كرة السلة بنادى الزمالك، على أن يخوض معهم البطولة الأفريقية التي تقام برواندا، لكن تخلف عن السفر معهم بسبب عدم إنهاء أوراق سفره.

ومن بين العروض التي تلقاها اللاعب عرضا من ناديه السابق، بالإضافة إلى عدة أندية اخرى من الدورى الكورى، بجانب مفاوضات الزمالك الجادة معه، إلا أنه لم يحسم مصيره حتى الآن سواء بالعودة إلى الدورى الكورى أو البقاء فى مصر والتوقيع للزمالك.

وكان مسئولو الجاهز الفنى لفريق السلة بالزمالك استعانوا بحازم المشد لاعب الفريق الابيض بدلا من عاصم مرعى فى البطولة بعد أن تأزم موقفه فى السفر مع البعثة.