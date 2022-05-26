شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب السحارة بطلًا لمحافظة الإسماعيلية بدورى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج مركز شباب أبو سمبل بطلًا لمحافظة أسوان ضمن فعاليات نهائيات دورى مراكز الشباب "دورى حياة كريمة"، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، كما توج مركز شباب فيصل لمحافظة السويس، ومركز شباب السحارة يُحقق مفاجأة الدورى ويُقصى بطل النسخة الماضية مركز شباب المحسمة المحطة ويُتوج بطلًا لمحافظة الإسماعيلية.

وتمكن مركز شباب السحارة من تحقيق مفاجأة الدورى ويُقصى بطل النسخة الماضية مركز شباب المحسمة المحطة ويُتوج بطلًا لمحافظة الإسماعيلية بعد الفوز بهدفين مقابل لا شيء على ملعب مركز شباب الشيخ زايد ، بينما حل مركز شباب الرياح في المركز الثالث ، وحصد مركز شباب أبوسمبل دورى النسخة التاسعة لمحافظة أسوان بفوزه على فريق مركز شباب توشكي غرب، وجاء مركز شباب ابو الريش بحرى فى المركز الثالث

وعلى صعيد محافظة السويس وفي المباراة التي أُقيمت علي ملعب مركز شباب السلام، تمكن مركز شباب فيصل من الفوز وحصد لقب دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس بعد الفوز على مركز شباب السلام بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بحضور الدكتور محمد عبد القادر معاون الوزير لمراكز الشباب، الدكتور محمد القوصي معاون الوزير، إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، وسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب والهيئات، طارق عبد الموجود مدير عام إدارة الهيئات، محمد سعد مدير عام الشباب و الرياضة بالسويس.