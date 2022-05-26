شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تقسيط مستحقات مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت إدارة نادى الزمالك الطلب المقدم من نادى جالاتا سراى التركى بشأن تقسيط مبلغ 4 ملايين دولار قيمة تفعيل بند الشراء فى عقد إعارة مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق وجالاتا سراى التركى الحالى.

وكان النادى التركى قد أرسل طلبا بتقسيط قيمة الصفقة والمستحق دفعه في 30 يونيو المقبل، إلا أن إدارة الزمالك رفضت الطلب خاصة أن النادى التركى قام بتفعيل العقد فى ديسمبر الماضى، وكان عليه تدبير المبلغ المطلوب من أجل إنهاء الصفقة، كما أن إدارة الزمالك تحتاج مبلغ الـ4 ملايين دولار لحسم بعض الصفقات الصيفية المقرر أبرامها استعدادا للموسم الجديد.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل إدارة نادى الزمالك عن وجود بند فى عقد بيع مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق وجالاتا سراى الحالى، يسمح للزمالك باستعادة اللاعب دون مقابل فى نهاية الموسم الحالى.

وقال المصدر إن عقد مصطفى محمد يتضمن بندا بإلغاء العقد وعودة اللاعب لنادى الزمالك حال تأخر نادى جالاتا سراى عن سداد قيمة تفعيل بند الشراء عن المهلة المحددة بـ48 ساعة، حيث ينص العقد على سداد النادى التركى لمبلغ 4 ملايين دولار خلال مهلة تنتهى يوم 30 يونيو المقبل، وحال التأخر عن السداد 48 ساعة يصبح اللاعب من حق الزمالك دون الرجوع للنادى التركى، وتحديدا يوم 2 يوليو المقبل.

في سياق مختلف كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن آخر التطورات في قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأسبق، بعد إصدار المحكمة الرياضة (كاس) في لوزان بسويسرا حكما نهائيا غير قابل للطعن بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره مليوني دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وقال أمير مرتضي في تصريحات تليفزيونية: "حكم المحكمة الرياضية في ملف كهربا مع نادي الزمالك نهائي ولا يجوز الطعن عليه".

وتابع: "كهربا حصل على مهلة لمدة 45 يوما لسداد الغرامة ولكن اللاعب لم ينفذها حتى الآن، ومع نهاية المهلة خاطبنا المحكمة للتأكيد على عدم سداد كهربا وتم تحويل الملف للجنة الانضباط".

واختتم المشرف العام على الكرة بالزمالك تصريحاته، قائلا: "ننتظر قرار إيقاف محمود كهربا بشكل مؤقت لحين سداد قيمة الغرامة كاملة".