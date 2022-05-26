شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للأهلى يحدد البرنامج الغذائى للاعبين فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأهلى، والدكتور عبد المجيد إبراهيم، إخصائي العلاج الطبيعي، صباح اليوم الخميس على الاجتماع مع الشيف محمد الدالي المرافق لبعثة الأهلى بالمغرب.

وناقش الجهاز الطبي خلال الاجتماع تفاصيل البرنامج الغذائي المحدد الذي وضعه للاعبي الأهلي، على أن يقوم الشيف الدالى بتنفيذه من اليوم حتى نهاية رحلة الفريق فى المغرب.

ويأتى اجتماع الجهاز الطبي مع الشيف الدالي، في إطار استعدادات الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق الوداد المغربي مساء الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ويسعى الأهلي خلالها للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والتتويج بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وتضم قائمة المسافرة إلى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة ظهر الأربعاء، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.